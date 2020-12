Marsala e Petrosino, da lunedì a sabato il "Telefono aiuto" per le famiglie in difficoltà

16/12/2020 17:42:00

Si chiama “Telefono aiuto” il progetto di solidarietà per le persone e le famiglie bisognose di Marsala e Petrosino curato da Padre Francesco Fiorino

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Tendi la mano al povero” della Diocesi di Mazara del Vallo che sta cercando di andare incontro alle persone che si trovano in difficoltà economica specie in questo periodo di Pandemia, ma non solo. Il “Telefono aiuto” è lo 0923 1814168, chi ha bisogno può chiamare dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.

“A questo numero in pochi giorni ci sono arrivate diverse chiamate, mediamente 4/5 al giorno, persone di Marsala e Petrosino che chiedono aiuto – le parole don Francesco Fiorino dell’Opera di Religione “Monsignor Gioacchino Di Leo a Buongiorno24 -. Si va dalla spesa, prodotti alimentari e prodotti per l’igiene, alla bombola del gas, farmaci, bollette elettriche e qualcuno anche l’affitto di casa. Un’iniziativa di ascolto e di aiuto concreto che a cui cerchiamo di rispondere dopo alcune ore o alcuni giorni in base alla necessità. Ricordo che questi sono fondi speciali che i vescovi italiani hanno deciso di destinare alle persone che si trovano in difficoltà. Speriamo che anche le istituzioni pubbliche si muovano per fare qualcosa. Sappiamo che il Comune di Marsala dovrebbe preparare un avviso per cercare di rispondere al meglio a queste persone. Ripeto sono tante le persone e le famiglie che chiamano. Cerchiamo anche di aiutare le persone che hanno bisogno di incoraggiamento e quindi diamo anche sostegno in questo senso. Tra le persone che chiamano, ci sono anche quelli che prendono il reddito di cittadinanza, menomale che c’è questa misura ma con 400 o 500 euro non ce la fanno. Noi cerchiamo di dare una mano per quello di cui hanno necessità. Invito chi vuole aiutare come già qualcuno ha fatto – conclude Padre Fiorino - a collaborare con noi a questo progetto. Questa è la società vera, quella solidale”.