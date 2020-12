EcoFocus sulla raccolta dei rifiuti in Sicilia

17/12/2020 08:30:00

Con l'EcoFocus su Marsala, Legambiente Sicilia, nell’ambito della campagna Sicilia Munnizza Free, riprende gli incontri di approfondimento sul sistema di gestione di raccolta dei rifiuti nei centri urbani siciliani.

Nelle settimane scorse si era ipotizzato proprio a Marsala, la quinta città siciliana e con oltre il 65 per cento di raccolta differenziata, di sospendere la raccolta porta a porta in un quartiere, a causa dei continui abbandoni di rifiuti nel territorio, per sostituirlo con una isola ecologica. Quell’ipotesi, dopo le proteste da parte di diverse associazioni, è stata abbandonata a favore di un'integrazione del porta a porta con una postazione mobile per la raccolta differenziata presidiata. Domani, giovedì 17 dicembre questa ed altre questioni saranno approfondite con il sindaco, Massimo Grillo. Saranno anche presentate alcune esperienze di gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti per affrontare le criticità che si presentano in diversi comuni siciliani e indicare soluzioni efficaci per gestire, risolvere e migliorare il sistema di raccolta nella direzione dell'economia circolare.

L’EcoFocus sarà trasmesso in diretta streaming sulle pagine Facebook di Sicilia Munnizza Free https://fb.me/e/5YCRbnQfE e del circolo Legambiente Marsala-Petrosino, e sul canale YouTube di Legambiente Sicilia https://youtu.be/3PgFluhiuZQ

Interverranno:

Maria Letizia Pipitone, presidente del circolo Legambiente Marsala Petrosino

Massimo Grillo, sindaco del comune di Marsala

Michele Milazzo, assessore all’Ambiente Comune di Marsala

Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia

Cristiano Perin, responsabile innovazione, ricerca e sviluppo Contarina Spa

Antonio Spanò, amministratore delegato Sarco Srl

Donato Madaro, amministratore delegato Asia Spa-Comune Benevento

Fabio Costarella, responsabile Area progetti territoriali Speciali Conai

Coordina:

Tommaso Castronovo, coordinatore Sicilia Munnizza Free

Parteciperanno rappresentanti e referenti di associazioni e di comitati civici della città: Libera Marsala, Arche, la Rete Rigenerazione, Eticologica