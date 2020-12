Trapani, piazza Scarlatti continua ad essere al buio

19/12/2020 07:00:00

"Segnalo per la decima volta dal 6 settembre, il non funzionamento della pubblica illuminazione della Piazza Scarlatti, intorno all'ex distaccamento dei Vigili Urbani di fronte la Banca di Italia". Lo scrive alla nostra redazione una cittadina di Trapani ormai più che arrabbiata per l'assenza di illuminazione nella piazza in cui abita.



"Ho parlato con la ditta delle manutenzioni è mi hanno detto che non possono intervenire in quanto devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico.

Non entro nel merito della procedura di autorizzazione del preventivo di spesa, ma mi interessa che si risolva la problematica, stante che il luogo è illuminato soltanto dai faretti che abbiamo dovuto collocare io ed il mio vicino di casa di fronte ai portoni di ingresso di casa.

Da giugno di questo anno che continuo a segnalare il non funzionamento e non si risolve il problema".