Novità in arrivo per il parcheggio comunale di Marsala

19/12/2020 06:00:00

Riunione operativa ieri mattina presso il parcheggio comunale di Marsala, in via Giulio Anca Amodei, alla presenza dell’assessore Arturo Galfano, del consigliere comunale Leo Orlando e del comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Menfi.



Il parcheggio deve tornare decoroso, c’è un progetto di riqualificazione e l’impegno a farlo diventare luogo sicuro, in cui il cittadino arrivi, parcheggi l’auto e poi torni a riprenderla senza il timore di trovarsi un parcheggiatore abusivo.

Già a settembre, durante la campagna elettorale, il consigliere Orlando aveva individuato alcune strategie per migliorare il piano parcheggi e non in ultimo la viabilità, migliorando di fatto la vita cittadina.

Al momento il parcheggio è incustodito, con della erbaccia, molti ragazzini vi arrivano per consumare alcolici e abbandonare sul posto le bottiglie vuote.



Le telecamere sono attive, ecco perché al comando dei Vigili Urbani sanno perfettamente chi sono i ragazzini che durante la sera o il pomeriggio arrivano lì dentro, nel piano inferiore, per consumare alcolici.

Cosa ne sarà di questo parcheggio?

Verrà dotato di più telecamere, che registreranno tutto quello che accade, sarà un parcheggio video sorvegliato h24, questo già costituirà un deterrente per gli avventori e per chi vorrebbe deturpare il luogo o danneggiare le auto.



Non in ultimo il comandante Menfi sta mettendo a punto un regolamento per disciplinare la presenza degli ispettori ambientali in divisa, che avranno il compito, dopo attenta formazione, di vigilare sul decoro della città riscontrandone all’uopo gli sfregi ambientali, non si esclude che tali figure possano essere impiegate anche all’interno del parcheggio comunale, di tanto in tanto, per contrastare l’abbandono di rifiuti o l’imbrattamento dei muri.



Nuovo look per un parcheggio che dovrebbe implementare le casse comunali, si comincerà con la pulitura delle erbacce e la sistemazione degli estintori, con un restyling della casetta del custode e della macchinetta per l’erogazione dei ticket.