La modella marsalese Giulia Accardi testimonial di Yamamay

20/12/2020 20:00:00

Un altro grande traguardo per la modella e imprenditrice siciliana Giulia Accardi che a partire da gennaio sarà infatti la testimonial della nuova campagna 2021 del noto brand Yamamay.

Ancora una volta una grande azienda di intimo Italiana punta sulla modella siciliana per sdoganare i canoni di estrema magrezza.

Giulia è stata fortemente voluta come testimonial per il suo impegno nella battaglia alla normalizzazione dell’aspetto fisico che porta avanti da anni grazie al brand da lei creato "perfectlyimperfect". Potremo ammirare la nuova collezione a partire da metà gennaio in store, sito web e social media. La foto è tratta dal set della campagna Yamamay 2021.