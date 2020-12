20/12/2020 17:00:00

I consiglieri comunali di Campobello di Mazara, Tommaso Di Maria ed Isabel Montalbano hanno costituito, in seno il gruppo politico denominato: Campobello animalista, stellata e ambientalista.

Il gruppo si pone l'obiettivo di collaborare con le altre forze progressiste, presenti in consiglio e in città, e di lavorare per creare l'alternativa politica all'amministrazione Castiglione. Tommaso Di Maria è stato designato capogruppo, Isabel Montalbano vice capogruppo.