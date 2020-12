Marsala, mercoledì "Scuola aperta" all'Istituto comprensivo Garibaldi-Pipitone

20/12/2020 10:00:00

Opend Day all'Istituto Comprensivo "Giuseppe Garibaldi" - "Vincenzo Pipitone" di Marsala.

"In vista dell’imminente apertura delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria di Primo grado per l’anno scolastico 2021-2022, il 23 dicembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si potranno visitare i locali dei vari plessi e conoscere i docenti delle future prime del nostro Istituto: INFANZIA – “Garibaldi 1”(Via C. Scurti); ”Villa del Rosario”(Via Bovio 2); PRIMARIA – “G. Pascoli” (via delle Sirene n.13); SECONDARIA DI PRIMO GRADO – “V. Pipitone” (Via Sarzana 34) - si legge in una nota della dirigente Mariella Parinello.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID/19, come da normativa vigente. Sarà, inoltre, possibile visionare alcune immagini della scuola visitando il sito: www.icgaribaldipipitonemarsala.edu.it