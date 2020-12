Marsala "bella fitusa", ecco cosa c'è ad Amabilina

21/12/2020 19:33:00

Per Marsala "bella fitusa" ci troviamo per l'ennesima volta a documentare la presenza di una continua discarica di rifiuti nel quartiere popolare di Amabilina.

Dire che vengono i brividi alla vista dell'enorme quantità di spazzatura che trova deposito nello spiazzale che vedete nelle foto, è dire poco.

Un problema annoso quello dell'abbandono dei rifiuti in questo quartiere, che si fa sempre più complicato e che, in particolare d'estate, come più volte abbiamo denunciato, mostrandovi i video, diventa luogo di pericolosi roghi che sprigionano fumi, certamente non salubri per le persone e per l'ambiente.

I cittadini del posto ci segnalano come ci sia assoluto disinteresse della zona e del problema da parte dell'amministrazione che, da quando si è insediata sembra avere a cuore in particolar modo la pulizia e il decoro del quartiere popolare di Via Istria, mentre gli altri restano un po' ai margini, quando necessiterebbero di altrettanti interventi di bonifica e più in generale di attenzioni.

