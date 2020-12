Forte scossa di terremoto in Sicilia orientale: magnitudo 4.4. Si è sentita fino a Palermo

22/12/2020 22:01:00

Paura nel Ragusano per una forte scossa di terremoto registrata in serata.

Secondo le prime rilevazioni dell'Ing la scossa, registrata alle 21,27, era di magnitudo 4.6, poi riassestata a 4.4.

La terra ha tremato per una decina di secondi. La scossa di terremoto è stata avvertita nettamente dalla popolazione del Ragusano, ma anche nelle province di Siracusa e Catania. L'epicentro della scossa è sstato registrato in mare tra Santa Croce Camerina e Gela in provincia di Ragusa, ad una profondità di 30 chilometri. La scossa è stata avvertita anche a Palermo città (nei piani alti dei palazzi lievemente) e a Catania città. A Siracusa i mobili si sono mossi e la gente si è spaventata. Avvertita in tutta la Sicilia orientale, anche nel Messinese.

Al momento, il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha affermato che non sono stati segnalati danni.

Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.