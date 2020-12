Marsala, l'Inter Club dona dei buoni spesa per chi è in difficoltà economiche

23/12/2020 21:03:00

Quando lo sport, la passione per la propria squadra e la solidarietà vanno a braccetto.

Anche quest'anno, in vista di questo Natale 2020 in tono minore, a causa della pandemia da Coronavirus, l'Inter Club di Marsala ha voluto dare il proprio contributo alla causa sociale.

In questo tempo di difficoltà economiche, i soci del club Zanetti, come ormai da tradizione, hanno voluto donare un sorriso a chi si trova in difficoltà ed è rimasto indietro.

Il direttivo guidato dal Presidente Francesco Bruno, ha così destinato i buoni spesa alla Caritas locale, consegnandoli al parroco Don Giacomo Putaggio che ne curerà la distribuzione.