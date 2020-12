Marsala, la Lega Giovani dona beni primari al canile

23/12/2020 20:00:00

Una delegazione della Lega Giovani provincia di Trapani, ha visitato il canile municipale di Marsala e ha effettuato una donazione di beni primari per i fabbisogni degli amici a quattro zampe.

In accordo con Filippo Maturi, responsabile nazionale del dipartimento per la tutela del benessere animale, abbiamo deciso di volgere un pensiero, per questo periodo natalizio, anche agli ospiti del canile. Abbiamo donato trasportini, ceste di plastica, guinzagli e quanto necessario per la vita degli animali che ivi alloggiano” così il coordinatore provinciale del movimento, Riccardo Calascibetta, e la coordinatrice comunale, Miriam Di Girolamo.

“Abbiamo trovato una struttura efficiente che con piacere ed entusiasmo abbiamo voluto sostenere” concludono i giovani leghisti.