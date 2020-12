Sicilia, sequestrate borse contraffatte e 81mila euro.  Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

24/12/2020 10:30:00

Borse, cappelli e mascherine in stoffa con i marchi Adidas, Gucci e Moncler. 536 articoli in totale sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Palermo in un negozio gestito da due persone di nazionalità cinese, in via Ugo La Malfa a Palermo.

Tutti i prodotti in vendita erano totalmente contraffatti e in una cassaforte all'interno del negozio sono stati trovati 81.372 euro in contanti e posti sotto sequestro.

ll titolare oltre ad essere stato denunciato per contraffazione e ricettazione, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per essersi opposto con la forza al sequestro della somma di denaro.

L’attività testimonia l’impegno profuso dalla Guardia di Finanza quale polizia economico – finanziaria a contrasto dell’economia illegale e a tutela dei consumatori e dei commercianti onesti.