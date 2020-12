Marsala. La svolta per il Commerciale: si trasferisce all'ex Tribunale. Accordo tra Comune ed ex Provincia

24/12/2020 06:00:00

Il Commerciale va all’ex tribunale. Adesso si può fare. Dopo anni di battaglie, di campagne stampa di Tp24, di proteste, l’istituto Commerciale di Marsala lascia la sede di via Trapani, per la quale l’ex provincia paga un costosissimo canone d’affitto, e quella di via Fici per andare nell’edificio dell’ex tribunale, in piazza Borsellino. Un edificio in cui da un annetto sono stati spostati gli uffici tecnici del Comune.

Lo spostamento del Commerciale nell’ex Tribunale è frutto di un accordo sottoscritto tra il Comune di Marsala e il Libero Consorzio comunale di Trapani, l’ex Provincia, che è l’ente competente per l’edilizia scolastica degli istituti superiori.

L’Itet “Garibaldi” di Marsala è una delle scuole superiori più frequentate del territorio ed è divisa in due strutture. Una in via Fici, un ex convento di proprietà del Comune di Marsala, e una in via Trapani, di proprietà privata. Un edificio, quello di via Trapani, in cui il Commerciale si trova dal 1976, quasi 45 anni, e per cui l’ex Provincia paga un salatissimo canone d’affitto ogni anno. In più la struttura nasce come albergo, non idonea ad ospitare una scuola. Una condizione che ha penalizzato generazioni di studenti che anno per anno hanno protestato in ogni modo per far valere il proprio diritto allo studio in un ambiente adeguato (qui raccontiamo tutta la storia del Commerciale). Proprio gli studenti avevano proposto negli anni passati il trasferimento nell’edificio di piazza Paolo Borsellino, dove c’era il tribunale. Chiedevano di spostarsi lì quando il nuovo Palazzo di Giustizia di via Del Fante si fosse completato.

Qui una delle ultime proteste.

Una battaglia sposata e condotta insieme agli studenti da Tp24. La richiesta di trasferirsi nei locali di piazza Borsellino in un primo momento era stata condivisa dall’ex amministrazione comunale guidata da Alberto Di Girolamo. Poi la retromarcia, in piazza Borsellino ci vanno gli uffici tecnici del Comune.

Adesso la svolta, finalmente. Il Comune di Marsala e il Libero Consorzio hanno sottoscritto un accordo che porterà il Commerciale a lasciare via Trapani e via Fici per trasferirsi nell’ex Tribunale. In via Fici invece andranno gli uffici tecnici del Comune.



Ecco i termini dell’accordo.



1. Il Comune di Marsala in qualità di proprietario concede l’immobile dell’ex Palazzo di Giustizia di Marsala, sito in Piazza Paolo Borsellino, al LCC di Trapani, non appena definite tutte le procedure tecnico-amministrative e si impegna al trasferimento del bene mediante applicazione, in via analogica, di una delle modalità previste nell’art.8, comma 1, della L.11 gennaio 1996, n. 23 e ss.mm.ii;

2. Il Libero Consorzio, si impegna a restituire l’immobile scolastico sito in via Fici, in atto destinato a sede dell’Istituto Commerciale “G. Garibaldi”, non appena sarà formalizzato il trasferimento del bene;

3. Entrambi gli Enti pubblici, definite tutte le operazioni che consentiranno il trasferimento degli immobili, oggetto dell’accordo, si impegnano a rivedere i precedenti accordi di pari oggetto per avere un aggiornamento definitivo dei rapporti di collaborazione riguardanti gli immobili ad uso scolastico nel territorio marsalese.

Qui invece la delibera completa:

Il tutto non prima delle analisi tecniche sugli immobili.

L’accordo è stato raggiunto dopo che il Libero Consorzio ha constatato che le due aree comunali – ex Radice ed ex Cosentino - concesse per nuove edificazioni di due istituzioni scolastiche, risultano non idonee ai parametri edilizi. Il Comune infatti aveva ceduto le due aree per consentire al Libero Consorzio di realizzare delle strutture scolastiche, una volta ottenuti i finanziamenti.

L’accordo e il futuro trasferimento del Commerciale all’ex Tribunale (se tutti gli accertamenti tecnici dovessero andare a buon fine) è una grande notizia per tutta la popolazione scolastica. C’è da dire anche che arriva ad appena un anno dal trasferimento (molto costoso) degli uffici tecnici nell’edificio di piazza Borsellino, sotto l’amministrazione Di Girolamo. E la decisione dell’amministrazione Grillo va ancora una volta nella direzione opposta a quella del predecessore.

Ma finalmente qualcosa di concreto si muove per dare, era ora, al Commerciale una struttura dignitosa.