Castelvetrano: al Teatro Selinus il concerto “Together for Christmas”

24/12/2025 09:00:00

La musica come linguaggio universale capace di unire, emozionare e educare. È questo il filo conduttore del concerto “Together for Christmas”, che si è svolto il 17 dicembre nella suggestiva cornice del Teatro Selinus, trasformando la serata in un momento di autentica condivisione per l’intera comunità scolastica.

Sul palco, voci e strumenti hanno dialogato con il pubblico in un’atmosfera carica di emozione. Il Coro DoReMi ha conquistato la platea con un’esibizione intensa e delicata allo stesso tempo, riuscendo a trasmettere gioia, entusiasmo e armonia. Accanto al coro, in via straordinaria, si è esibita anche la piccola orchestra “I Dolci Flauti” della scuola primaria Nino Atria: bambini concentrati, mani sicure e sguardi luminosi hanno offerto una testimonianza concreta di come la musica possa diventare esperienza di crescita e collaborazione.

Attraverso il repertorio proposto, il concerto ha restituito l’immagine di una scuola intesa come comunità educante, capace di promuovere relazioni positive, senso di appartenenza e condivisione emotiva. Ogni esecuzione è diventata un messaggio di pace, serenità e rispetto reciproco, valori fondamentali nel percorso formativo delle nuove generazioni.

L’evento ha rappresentato la manifestazione conclusiva dei due moduli formativi del progetto “Armonie Educative” (codice ESO 4.6.A1.B-FSE-SI-2025-276), un percorso didattico orientato all’integrazione tra musica, parola ed educazione emotiva.

Il modulo “Parole in armonia”, con il Coro DoReMi, è stato curato dalla direttrice Angela Romeo, con l’accompagnamento al pianoforte di Catia Ingrasciotta, la responsabilità musicale di Gaspare Federico e la collaborazione musicale di Giacomo Sciaccotta.

Il modulo “La forza delle parole e della musica: un viaggio tra le emozioni” ha visto protagonisti I Dolci Flauti del Nino Atria, diretti da Filippo Aggiato, con la collaborazione di Angelo Bulgarello.

Al termine della serata, la dirigente scolastica Anna Vania Stallone, visibilmente emozionata, ha rivolto un sentito ringraziamento a studenti, famiglie, docenti e a tutto il personale scolastico, augurando a tutti un sereno Natale e un nuovo anno ricco di pace, speranza e soddisfazioni.

****

La Fiamma Olimpica attraversa la città tra studenti, famiglie e valori dello sport

Castelvetrano ha vissuto, il 15 dicembre 2025, una giornata dal forte valore simbolico ed educativo con il passaggio della Fiamma Olimpica, che ha attraversato le vie cittadine trasformandosi in un momento di partecipazione collettiva e condivisione dei valori dello sport.

L’evento ha coinvolto studenti, famiglie, associazioni e istituzioni, richiamando lungo il percorso cittadini di tutte le età, uniti dal desiderio di vivere un’esperienza capace di andare oltre il semplice evento sportivo. Tra i protagonisti anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, che hanno seguito il passaggio della Fiamma con entusiasmo e curiosità, vivendo un’importante esperienza formativa fuori dall’aula.

Per i ragazzi è stata un’occasione concreta per confrontarsi con i valori olimpici – lealtà, rispetto, impegno e perseveranza – non solo come concetti teorici, ma come principi vissuti direttamente, nel contesto della propria città e della propria comunità.

Numerosa e sentita la partecipazione dell’intera comunità castelvetranese, che ha risposto con entusiasmo all’iniziativa, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di educazione, inclusione e crescita civile. Il passaggio della Fiamma ha così assunto il significato di un vero momento di incontro tra generazioni, mondi diversi e realtà del territorio.

L’iniziativa ha confermato, ancora una volta, l’importanza della collaborazione tra scuola e città nella costruzione di una comunità educante attenta ai valori e al futuro delle giovani generazioni, capace di trasformare eventi simbolici in opportunità di crescita collettiva.



