Marsala, la Lega Salvini Premier dona generi alimentari alle famiglie bisognose

25/12/2020 10:00:00

Su iniziativa della Lega Salvini Premier – Sezione di Marsala, sono stati donati generi alimentari di prima necessità in favore delle famiglie bisognose, presso il Centro Pastorale San Francesco d’Assisi sito nella Parrocchia Maria SS. Delle grazie al Puleo.

“Ringraziamo i volontari del Centro Pastorale per l’incessante attività di gestione delle donazioni, il parroco della Parrocchia Don Salvatore per l’ospitalità, il Consigliere Comunale Ivan Gerardi per l’attenzione e la disponibilità mostrata alla nostra iniziativa, finalizzata al supporto di tutte quelle famiglie in difficoltà maggiormente in questo momento particolare, che grazie a piccoli gesti riescano a trascorre un Natale più sereno. E’ un gesto simbolico di solidarietà che abbiamo voluto lanciare affinché possa essere propulsore di ulteriori iniziative e non rimanga isolato. Siamo certi infatti che ogni minimo contributo che ciascuno di noi riesca ad apportare alla causa, non sia vano bensì consenta alle

famiglie bisognose di sopperire alle primarie necessità e trascorrere un sereno Natale” – afferma il vice commissario cittadino, Gianni Campanella, insieme a tutta la Sezione Lega di Marsala.