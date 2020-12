Marsala,  gli auguri di Natale della Libera Orchestra Popolare

25/12/2020 16:28:00

"La Libera Orchestra Popolare di Marsala non è scomparsa a causa del Coronavirus, continua a provare ma con la necessaria distanza che la pandemia impone. Tutti i componenti si impegnano per sè e per gli altri", queste le parole del suo coordinatore Salvatore Inguì - al termine del video di auguri che raccoglie molti momenti vissuti dalla Libera Orchestra.

"Vi stiamo pure aspettando - continua Inguì - La speranza non muore, perché è come la musica... E la musica non muore mai.

La Libera Orchestra Popolare vi manda i migliori auguri, nella speranza di tempi migliori... Quindi anche di poter tornare presto sopra un palco, a suonare insieme a tutti voi".