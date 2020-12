 Rifiuti: Pierobon, procede iter gara per impianto pubblico di Calatafimi-Segesta

27/12/2020 07:00:00

“La Regione è pronta a erogare l'anticipazione di 1,6 milioni di euro per realizzare l’impianto pubblico di Calatafimi-Segesta. La struttura sorgerà in un terreno confiscato alla mafia e potrà trattare fino a 36 mila tonnellate di umido".

Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e ai Rifiuti, Alberto Pierobon, dopo aver sentito il responsabile del procedimento nel periodico confronto per monitorare lo stato di avanzamento degli impianti pubblici in Sicilia. Nei giorni scorsi è arrivata la notizia della conclusione dei lavori all’impianto di Vittoria.

“Contro speculatori e malavitosi la migliore risposta sono i fatti – dice l’esponente del governo Musumeci – non appena sarà istituito il nuovo capitolo di spesa, da Roma potranno arrivare i 16 milioni complessivi finanziati attraverso il Piano operativo ambiente. Nel frattempo, il progetto redatto dalla Srr Trapani Nord seguirà l’iter per la validazione e il dipartimento potrà rimborsare già le prime spese sostenute in attesa che venga definito l’aspetto autorizzativo. Entro il prossimo anno, così come previsto, sarà pubblicata la gara che consentirà di realizzare un’opera nevralgica per la gestione dei rifiuti in provincia di Trapani, per altro un importante riconoscimento a quelle associazioni e agli ambientalisti del territorio che a lungo si sono battuti per questo risultato”.