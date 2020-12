Allerta meteo in Sicilia: vento fortissimo. "Come un uragano"

28/12/2020 14:23:00

"Come un uragano". Così gli esperti definiscono il fortissimo vento che soffia sulla Sicilia in queste ore, con le temperature giù e la neve nelle aree interne. Disagi anche in provincia di Trapani.

Cartelloni e alberi abbattuti dalle forti raffiche di vento nel Palermitano. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Danni ad alcune automobili in sosta. Nel capoluogo chiusi per precauzione ville e giardini pubblici.

Nei pressi del bivio per Termini Imerese dall'autostrada Catania - Palermo un mezzo pesante, investito da una forte raffica, si è pericolosamente inclinato sul guard-rail. Sul posto anche gli uomini della polizia stradale.

Sempre nei pressi di Termini Imerese si è verificato un guasto alla rete elettrica che ha creato qualche problema alla tratta ferroviaria e in alcuni quartieri.

Ricordiamo che sono previsti per oggi, in Sicilia, lunedì 28 dicembre, venti di burrasca o burrasca forte fino a 130 km/h, con mareggiate lungo le coste esposte. Secondo gli esperti si tratta di un evento che si può paragonare ad un uragano di seconda categoria.