La Sicilia: una Regione che si spopola e non offre lavoro, soprattutto alle donne 

28/12/2020 06:00:00

E’ una Sicilia giovane che ha sempre meno abitanti - sono 33.258 in meno in un anno - e meno persone con un posto di lavoro. Non esiste più la Sicilia dei 5 milioni di cittadini, la popolazione dell’Isola è di 4.875.290, divisi tra 2.370.492 maschi e 2.504.348 femmine.

Una Regione per soli uomini, dove a laurearsi sono di più le donne ma non riescono a trovare lavoro. Sono questi i frame che riguardano la Sicilia scattati dall’Istat con l’ultimo censimento relativo al 2019.

La Regione con il minor numero di occupati - La popolazione scende ma ciò che allarma di più è la percentuale degli occupati, con il 34,9% pone la Sicilia all’ultimo posto dietro le altre due Regioni con il minor numero di occupati Calabria al 36,3% e Campania 37,5%.

Manca il lavoro femminile - Il problema dell’occupazione diventa ancora più grave per le donne. In Sicilia solo il 25,3% delle donne lavora nonostante siano più preparate e abbiano studiato più degli uomini. Nell’isola solo l’8,7% dei suoi abitanti ha una Laurea, sono 390 mila e il 55,8% di questi sono donne.

La formazione scolastica – In Sicilia milione e mezzo di abitanti si è fermato alla scuola media, e sono 766mila i siciliani che invece si sono fermati alla quinta elementare. 270mila persone, il 6 per cento della popolazione è addirittura privo di titolo di studio. Di questi 47mila si definiscono analfabeti, il resto sono capaci di leggere e scrivere anche se non hanno fatto un percorso di studio. Le province con il più alto tasso di analfabetismo, sono Agrigento ed Enna, dove supera l’1,5 per cento della popolazione.

Gli stranieri accolti nell’Isola – All’emigrazione dei Siciliani, sono 33.258 rispetto al 2018, si compensa sono i cittadini stranieri. Sono in totale 189.713 e rappresentano del 4% per cento dei residenti. Tra gli stranieri, la comunità più numerosa è quella dei rumeni 54.472, seguono i tunisini 20.599, i marocchini 15.190, i cittadini dello Sri Lanka 12.662, gli albanesi 9.099 e i bengalesi 8.520.

Una Regione giovane - La popolazione della Sicilia è tra la più giovani d’Italia. L’età media è di 44 anni, e risulta così la terza regione meno anziana d’Italia dopo Campania e Trentino Alto Adige. Un dato certamente collegato all’emigrazione. In dieci anni l’Isola ha visto perdere il 2,2 per cento della popolazione, il dato più elevato in tutta Italia. Ma nell’Isola ci sono tanti ultracentenari: sono in tutto 1.032. La stragrande maggioranza sono donne, gli uomini sono infatti 206.

21 borghi siciliani tra i “Borghi più belli d’Italia”, ma a rischio spopolamento - Infine l’Istat segna questa curiosità. La Sicilia è una delle regioni italiane con il più alto numero di centri fra i più belli d’Italia. Sono 21 e sono Castelmola, Castiglione di Sicilia, Castroreale, Cefalù, Erice, Ferla, Gangi, Geraci Siculo, Militello in Val di Catania, Montalbano Elicona, Monterosso Almo, Novara di Sicilia, Palazzolo Acreide, Petralia Soprana, Salemi, Sambuca di Sicilia, San Marco d’Alunzio, Savoca, Sperlinga, Sutera e Troina. Tutti questi bellissimi comuni però registrano uno spopolamento continuo. Anche lì la ricerca di un lavoro porta i giovani a trasferirsi e a lasciare il proprio comune anche se questo rientra tra quelli più belli d’Italia.