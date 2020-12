Scrive il responsabile dell'Esa di Marsala sulle funzioni dell'ente ... 

28/12/2020 16:26:00

Il sottoscritto Dott. Pietro Chiodo responsabile dell’ESA ( Sopat N.82 di Marsala-Petrosino), avendo letto l’articolo “Sto rubando lo stipendio. La battaglia nell’Ente Sviluppo Agricolo che parte da Marsala”, precisa che il dipendente Renda Diego facente parte del sindacato Fsi-Usae non presta servizio presso la Sopat N.82 di Marsala con Sede in Marsala (Esa) ma presso la Sopat N.80 di Salemi. Tale Sopat N.80 di Salemi (Esa) da diversi anni con i propri dipendenti si trova ubicata presso la sede dell’Esa di Marsala (Sopat N.82) prima in Via Stefano Bilardello N.9 e oggi le due Sopat N.82 di Marsala e Sopat N.80 di Salemi sono state trasferite presso l’IRVO di Marsala.

Lo scrivente fa presente alla Spett.le Redazione che la Sopat N.82 di Marsala ha svolto da sempre attività di assistenza tecnica in riferimento alla L.R. 73/77 alle aziende viticole, orticole, floricole nel territorio di competenza con la pubblicazione di dati sperimentali su giornali di testata regionale e nazionale.

Inoltre nell’ultimo quinquennio la Sopat N.82 di Marsala ha svolto n.62 corsi di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti (circa 2.000 Patentini Fitosanitari).

Il personale in servizio presso la Sopat N.82 di Marsala risulta iscritto all’Albo di formatori interni dell’Assessorato Agricoltura della Regione Sicilia per lo svolgimento di tali corsi.

Per concludere mi preme sottolineare che i dipendenti dell’Esa di Marsala (Sopat N.82) hanno svolto e continuano a svolgere un’attività per il settore agricolo con dignità e professionalità.

Marsala, 28-12-2020

Firmato Dott. Pietro Chiodo