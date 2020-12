Uno striscione degli Ultras del Marsala per ringraziare i sanitari del "Paolo Borsellino"

31/12/2020 11:20:00

Uno striscione come quelli che sono abituati ad esporre allo stadio per la loro squadra del cuore, il Marsala Calcio.

Questa volta però il loro è un messaggio di affetto e di ringraziamento rivolto a coloro che sono scesi in campo per un'altra battaglia, quella contro il Covid-19.

Un ringraziamento e l'augurio di buon anno per i medici e gli infermieri del Covid Hospital di Marsala. "Grazie a chi in prima linea ha lottato. Il vostro impegno non sarà dimenticato. Buon anno a voi".

Così si legge davanti all'ospedale, sulla ringhiera del muro di cinta. A sistemarlo il grande striscione ci hanno pensato gli "Street Boys e Nucleo Ribelle", il Gruppo Ultras Marsala Calcio, ragazzi che dimostrano di avere un grande sensibilità e di avere tanto rispetto per chi ogni giorno mette a repentaglio la propria vita per aiutare chi soffre a causa del Covid.