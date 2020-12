Marsala, consiglieri di maggioranza contro il Sindaco Grillo. Ecco perché 

31/12/2020 06:00:00

Il consiglio comunale di Marsala si riunisce a ridosso del capodanno per una serie di problematiche sorte, convocato in via di urgenza dal presidente Enzo Sturiano.

Una fine dell’anno scoppiettante, si annunciano venti di guerra e scompensi in maggioranza.

Il consigliere Andrea Marino non le manda a dire e avverte il sindaco Massimo Grillo e l’assessore all’Urbanistica, fa parte ancora della maggioranza ma non è disponibile ad apprendere le cose da terze persone e non direttamente dall’Amministrazione, che pare non si confronti con i consiglieri comunali.

Dello stesso avviso il consigliere Antonio Vinci, insomma lo scenario si ripete. Mancata comunicazione tra l’amministrazione e il gruppo di maggioranza.

La questione è tutta legata ai locali del vecchio tribunale: secondo quanto anticipato da Tp24, il Sindaco Grillo ha chiuso un accordo con la Provincia, e lì non verranno più trasferiti gli uffici dell’urbanistica, che verranno allocati in via Fici, dove c'è attualmente un pezzo del Commerciale, che si trasferirà tutto al vecchio tribunale.

Vinci lo dichiara: “Faremo le barricate contro le scelte scellerate di questa Amministrazione”.

Del resto sono stati spesi oltre 100 mila euro per ammodernare il vecchio tribunale per portarvi gli uffici che vi sono in giro per la città: “Non ci sarà più maggioranza”.

Stapperanno lo spumante, e non saranno bollicine nemmeno di qualità, poi a gennaio il campo di battaglia sarà aperto.

Intanto c’è una novità politica, la consigliera Rosanna Genna ha fatto l’adesione tecnica al gruppo consiliare “Noi Marsalesi”, composto da Flavio Coppola e da Walter Alagna.

La Genna nell’ultima seduta era stata chiara, non sarebbe rimasta un attimo ancora a sostenere una maggioranza che decide senza prendere in considerazione i consiglieri e i partiti.

Il gruppo Noi Marsalesi, lista messa in piedi dal forzista Stefano Pellegrino, è in maggioranza ma non è un gruppo allineato e coperto, critico quando è necessario e sicuramente non silente né compiacente.

Una delle questioni affrontate in Aula è la mancanza di autisti di scuolabus a partire dal primo gennaio.

Il nocciolo della questione è legato ad un concorso da organizzare per assumere chi ne ha i requisiti, ovvero ricorrere ad una agenzia interinale.

In totale ci dovrebbero essere circa 15 autisti. Rinnovato, invece, il parco mezzi e il servizio non subirà più interruzione. Da giorno 7 gennaio, con la riapertura delle scuole, è necessario disporre degli autisti, gli uffici comunali hanno predisposto una gara rivolta alle agenzie interinali per l’assunzione di 12 autisti, assunzione che è legata, però, all’approvazione del bilancio consuntivo. Alle agenzie interinali verrà anche inviata una graduatoria di quanti hanno già prestato servizio come autista avendo conoscenza di mezzi e del territorio.

Allo stesso tempo verrà svolto il concorso per assumere altri 8 autisti, con commissari di gara esterni.

Al momento le domande pervenute sono circa 400, il numero dei candidati è elevato e con tutte le misure anti Covid si è deciso di fare delle prove preselettive per diminuire i candidati che poi arriveranno a quelle selettive. Tutta la procedura sarà espletata entro il 2021. Certo, fa strano che il Sindaco Grillo ha annullato il concorso per dirigenti al Comune, per procedere a chiamata diretta dei dirigenti da nominare, con la scusa dell'emergenza del Covid, e ora si appresta a fare un concorso con 400 persone...

Più di un consigliere, voce critica della maggioranza, sostiene che l’Amministrazione vuole andare verso l’esternalizzazione del servizio. D'altronde il Sindaco Grillo non fa mistero di avere una passione per le “società miste” …