Sicilia, gli auguri dell'assessore Ruggero Razza e la gioia di un bimbo in arrivo

02/01/2021 22:00:00

"Buon 2021...! Che sia un anno di serenità, rinascita e gioia. Ce lo meritiamo", lo scrive Ruggero Razza sul suo profilo facebook per il primo dell'anno. Gli auguri dell'assessore regionale alla Salute oltre che ai siciliani almeno per il primo dell'anno sono anche privati.

Nell'anno che lo ha visto impegnato nella lotta al Coronavirus giorno e notte, dalla prima ondata in primavera molto meno complicata per la Sicilia, a questa seconda che invece sta preoccupando e non poco con il continuo aumento dei casi.

Per il primo giorno del 2021 Razza posta una "cartolina" assieme alla compagna Elena Pagana, che aspetta un bambino. Qualche settimana fa era stato lo stesso assessore a rivelare il lieto evento per lui e la compagna, neo capogruppo di Attiva Sicilia all'Ars ed ex M5S. La coppia, che sui social è stata sommersa da like e auguri, attende un bimbo il cui arrivo è previsto per il mese di marzo.