73° compleanno di Peppino Impastato,  il 5 gennaio iniziativa sulla pagina facebook

04/01/2021 10:00:00

Un’iniziativa in diretta sulla pagina Facebook Casa Memoria Felicia e Peppeino Impastato si terrà il 5 Gennaio 2021 alle ore 17:00 in occasione del 73° compleanno di Peppino Impastato.

La manifestazione è promossa dall’ass.ne Casa memoria Felicia e Peppino Impastato, associazione Peppino Impastato, Centro Impastato – No mafia Memorial, Mama Dunia, Navarra Editore, Radio 100 Passi.

Interverranno: Ada Assirelli, Carlo Bommarito, Antonio Fanelli, Giovanni Impastato, Luisa Impastato, Claudia Pinelli, Umberto Santino, Mimma Scigliano. Modera Evelin Costa.

Peppino Impastato quest’anno avrebbe compiuto 73 anni se la sua vita e la sua attività di lotta alla mafia, impegno culturale, sociale e politico non fossero state dolorosamente interrotte dalla violenza della mafia. Il suo messaggio continua a vivere grazie a chi ne ha raccolto il testimone: sua madre Felicia, i familiari, i compagni/e di Peppino, il Centro Impastato, gli attivisti e attiviste.

Casa Memoria in questo periodo molto difficile per tutti, segnato dalla pandemia da covid 19, è chiusa per rispettare l’ultimo dpcm, ma le attività di chi si impegna in nome di Peppino non si sono mai interrotte, ed anche questo momento di incontro è un’occasione per ritrovarsi, condividere, far crescere lo spirito comunitario e mettere al centro le idee di Peppino, fondate sulla lotta alla mafia, l’antifascismo, la giustizia sociale, la libertà.