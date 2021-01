Mazara, la Consulta dei Giovani organizza un incontro su "Lavoro e Innovazione"

04/01/2021 09:45:00

Il Comitato promotore della Consulta comunale dei Giovani di Mazara del Vallo, costituitosi lo scorso mese di novembre in occasione dell’approvazione in Consiglio comunale del nuovo regolamento in materia, organizza per oggi, lunedì 4 gennaio, alle ore 21.00 un incontro sul tema “Lavoro e Innovazione”.

Si tratta del primo di una serie di incontri in videoconferenza che il Comitato intende svolgere per approfondire gli argomenti di cui si occuperanno i Cantieri tematici, organo di confronto, elaborazione e “progettazione condivisa” interno alla Consulta, non appena questi si saranno insediati.

Gli incontri, che si terranno sulla piattaforma Zoom e saranno contemporaneamente trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del Comitato, vedranno la partecipazione di alcuni ospiti, che avranno il compito di stimolare il dibattito e la creatività fra i giovani del Comitato, in modo da aiutarli a “prepararsi” rispetto al lavoro che dovranno svolgere all’interno dei Cantieri della Consulta. All’incontro di lunedì, relativo al Cantiere su “Lavoro e Innovazione”, parteciperanno:

· Alessandro Isidoro Re e Sara Schiano, rispettivamente Presidente e vicepresidente di Social Innovators Community, il cui intervento verterà su “Innovazione tecnologica e innovazione sociale”;

· Mario Li Vigni, Animatore di comunità del Progetto Policoro della Diocesi di Mazara del Vallo, il quale parlerà di “Formazione e orientamento al lavoro. Promozione dell’imprenditoria giovanile”;

· Antonio Prisco, Responsabile del Coordinamento nazionale riders di NIDIL CGIL, che interverrà su “Tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori e contrasto alla precarietà. La gig economy, il lavoro atipico e il platform work”.

Potrete seguire l’incontro in diretta su Facebook andando sulla pagina “Comitato Promotore Consulta dei Giovani – Mazara”.

Se, invece, siete dei giovani tra i 15 e i 34 anni residenti nel Comune di Mazara del Vallo e siete interessati alle attività del Comitato, potete mandare un messaggio privato alla pagina e vi saranno fornite le credenziali per potere accedere alla stanza Zoom e prendere parte al dibattito.

I successivi incontri verteranno su “Politiche sociali e Diritti”, “Cultura e Turismo”, “Ambiente e Territorio” e “Sport e Svago”.