Da Berlusconi ai giorni nostri, il gossip della classe politica e la sua credibilità

04/01/2021 04:00:00

Si perdonerà ma il gossip di qualsiasi genere non è stato mai attrattivo, neanche quello calcistico mia grande passione. Il binomio calciatori e veline seguendo la sfera di cuoio lo si conosce, ma si ferma a quello, nemmeno quello giocatori e altre categorie, sovviene il Gigi campione del mondo e Ilaria D'Amico.

Quello della classe politica necessita attenzione, perché diventa una questione di credibilità della stessa. Un mantra della destra italiana sono la famiglia e il cattolicesimo. Berlusconi ha superato con la realtà la fantasia, sposato e divorziato due volte, i bunga i bunga saranno riportati nei libri di storia, la favola che Ruby fosse la nipote di Mubarak, un capolavoro e che lo sia stato si rammenta un passaggio parlamentare, votarono a favore della versione, la Casellati attuale seconda carica dello stato e la Meloni segretaria del partito, il terzo per consensi, stando ai sondaggi superati anche i pentastellati.

Salvini, sposato con prole e separato, figlia con la compagna, poi una nuova compagna la conduttrice televisiva Isoardi, foto in camera da letto, attualmente fidanzata con la figlia di un "responsabile" ex parlamentare Denis Verdini, divenuto nel frattempo oracolo di Rebibbia. Rispetto ai due uomini la Meloni è dell'ordine delle suore orsoline, è solamente convivente con prole.

Ma tutti a favore della famiglia tradizionale e cattolici, come Casini e Fini. Sposi bipartisan la De Girolamo (FI) e Boccia (PD), la Ravetto(Fi, ora Lega), e Ginefra (PD, poi Radicale). Apprendo che l'assessore regionale alla salute Razza diverrà papà, la mamma trattasi dalla deputata all'Ars ex grillina ora di Attiva Sicilia Elena Pagana. Razza gestisce la pandemia, un suo arrivo in terra lilibetana annunciò nel maggio scorso il San Biagio ospedale Covid, di più infettivologo, con una foto memorabile che immortalava lui, Massimo Grillo e Papania, nulla di fatto.

Nel mese scorso posa della prima pietra del padiglione accanto al Paolo Borsellino che avrà il primo piano terminato in maggio. Quando era stato suggerito di utilizzare il campus biomedico per i reparti no covid oppure ospedale covid anche, udite, udite, da un componente locale di Attiva Sicilia, che aveva anche una corsia privilegiata, l'amore a supporto dell'idea. Attiva Sicilia si dichiara un progetto che punta alle realtà territoriali. Evidentemente per la Pagana il campus biomedico è una realtà del territorio di Kepler 452b esopianeta. Si chiede venia, mai trascurare il gossip della politica.

Vittorio Alfieri