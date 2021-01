05/01/2021 11:26:00

Finanziato, dalla Regione siciliana, il nuovo centro di raccolta dei rifiuti di Trapani. Importo, un milione e 280 mila euro. Il capoluogo è l’unica città della provincia ad aver avuto un finanziamento.



Infatti, il progetto del Comune di Mazara del Vallo di adeguamento, ampliamento e potenziamento non è stato finanziato per mancanza di coperture. Infine, l’istanza del Comune di Marsala non è stata ammessa per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50 punti).