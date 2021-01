Marsala, la giunta si aggiusta lo stipendio. Ecco quanto guadagnano Grillo, assessori e Sturiano

08/01/2021 06:00:00

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo guadagnerà 4 mila euro al mese. Questa sarà la sua indennità.



La nuova giunta comunale di Marsala ha rideterminato le indennità per sindaco, vice, assessori e presidente del Consiglio comunale.

Gli stipendi degli amministratori sono stati adeguati alla legge regionale che cinque anni fa ha dato un taglio al costo della politica. Marsala negli ultimi anni è stata un’isola felice per i politici locali. La legge regionale che determinava il taglio dei costi della politica, stipendi e numero di consiglieri comunali, è entrata in vigore poche settimane dopo le elezioni amministrative del 2015, e stabiliva, appunto, che le nuove tariffe sarebbero entrate a regime con il rinnovo dei consigli e delle giunte comunale. Quindi sono stati 5 anni in cui sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale, e consiglieri hanno potuto godere di benefici e indennità che i colleghi di altre città, invece, si erano visti già tagliati.

Ebbene, in questi giorni il Comune ha rideterminato le indennità degli amministratori.



4.090,34 è lo stipendio del sindaco Massimo Grillo. Il vice sindaco Paolo Ruggieri percepisce il 75% dell'indennità del primo cittadino: 3.067,75 euro. Ogni assessore e il presidente del consiglio comunale, Enzo Sturiano, percepisce 2.454,20 euro di indennità, pari al 60% dello stipendio del sindaco.

In questo momento, la giunta è composta, oltre che dal sindaco, da sei assessori, tra cui il vice sindaco. Ogni mese l’esecutivo marsalese costerà circa 19500 euro.

Questa la delibera con la quale vengono rideterminate le indennità.



Dicevamo che c’è stata una riduzione rispetto alla precedente consiliatura. I sindaci precedenti percepivano un’indennità di circa 4.800 euro, sempre cifre lorde, dalla quale venivano poi calcolate le indennità per assessori, vice sindaco e presidente del consiglio comunale.

Una riduzione che “soffrirà” anche il presidente del consiglio comunale da tre mandati, Enzo Sturiano. L'ultima indennità “maggiorata”, con le vecchie tariffe, per Sturiano è stata liquidata qualche giorno fa dal Comune.

Sturiano fino a qualche mese fa percepiva 3169 euro di stipendio. Quella relativa al mese di ottobre è l’ultima liquidazione con la vecchia tariffa.

Sturiano è riuscito a portare in saccoccia 3.063 euro, visto che ha lavorato nella vecchia consiliatura, e con il vecchio regime fino al 29 ottobre. Poi si è insediato il nuovo consiglio comunale che lo ha rieletto presidente del consiglio comunale. Una carica che detiene ormai da tre consiliature.