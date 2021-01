Il mazarese Giuseppe Dino vince il Garibaldi Trophy di Scacchi

08/01/2021 11:20:00

Si è concluso con la vittoria della formazione “Spezia United” l’appassionante campionato di scacchi a squadre “Grand Prix Garibaldi Trophy Chess Teams”.

Il torneo di livello europeo si è svolto sulla piattaforma web di lichess.org con la partecipazione complessiva di ben 312 giocatori fra i quali molti maestri internazionali. “Spezia United” ha vinto con 256 punti, al secondo posto con 159 punti un’altra formazione italiana il “Sarzanascacchi” e terza con 137 punti la squadra francese del “Tournois regulier”.

Nella squadra spezzina in dodicesima scacchiera il mazarese Giuseppe Dino che su dodici partite giocate ha ottenuto 7,5 punti (6 vittorie 3 patte e tre sconfitte). Tesserato e cresciuto nelle formazioni giovanili dello Scacco Club Mazara, Dino è stato campione siciliano under 16 (1989), ha fatto parte della squadra due volte campione assoluto di Sicilia (1991-1992) e delle formazioni dello Scacco Club che hanno partecipato ai campionati di serie A (1993-1994). Attualmente, ufficiale della Marina Militare è il campione in carica del campionato italiano militare, titolo che detiene da alcuni anni.