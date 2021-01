Erici, gli storici sentieri rovinati dalle moto enduro

09/01/2021 02:00:00

Danneggiati dalle moto enduro i sentieri di Erice. I sentieri attraversano il monte Erice da valle in vetta, da un versante all'altro. Sono sentieri storici, in alcuni tratti composti da pietre che ricalcano le storiche mura dell'antico borgo della vetta.

In questi giorni diversi motociclisti sono stai avvistati mentre percorrevano i sentieri, che sono stati danneggiati, come riporta il giornalista Mario Torrente.

Si tratta di una pratica assolutamente fuori legge, quella di percorrere i sentieri in moto, e soprattutto molto pericolosa per le persone a piedi, amanti del trekking e famiglie, che percorrono quei sentieri per cercare un po' di pace.

Ma oltre a questo si tratta di posti davvero suggestivi, che rappresentano secoli di storia, rovinati da chi non ne ha rispetto.