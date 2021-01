Grillo: "Troppi casi Covid. Marsala diventi zona rossa"

10/01/2021 22:22:00

"Troppi casi covid a Marsala. Bisogna istituire la zona rossa". Dopo l'impennata di casi a Marsala il sindaco Massimo Grillo vuole chiedere alla Regione più restrizioni, di istituire la zona rossa. Che significa negozi chiusi, divieto di spostamenti, divieto di uscire dal Comune.

Grillo ha concordato con il presidente del consiglio comunale, Enzo Sturiano, di convocare un consiglio comunale straordinario per deliberare la richiesta di istituire la zona rossa per Marsala. Una richiesta che deve essere però accolta dal governo regionale.

"Ho avuto modo di confrontarmi con la mia Amministrazione ed il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Sturiano, concordando di sentire i capigruppo per convocare per martedì una seduta straordinaria del Consiglio Comunale con all’odg la richiesta da rivolgere al governo nazionale e al governo regionale di dichiarare Marsala "zona rossa" .

Solo il governo nazionale e il governo regionale hanno il potere di istituire le zone rosse e spero che, nel pieno rispetto delle istituzioni, in virtù dell’esplicita richiesta della mia amministrazione e del massimo consesso civico, le istituzioni preposte accolgano il nostro appello"