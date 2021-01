Marsala, dipendenti delle Poste donano pacchi alimentari

10/01/2021 10:29:00

Il personale dell'ufficio postale di Marsala centro devolve pacchi alimentari alle fasce più disagiate del territorio marsalese.

Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, il direttore e gli impiegati dell'ufficio postale di Marsala Centro di via Garibaldi non hanno voluto far mancare, come gli anni passati, il loro sostegno verso i cittadini marsalesi meno abbienti, devolvendo dei pacchi di prodotti alimentari. Questi sono stati benedetti e donati all'arciprete della Chiesa Madre di Marsala Don Marco Renda. Ancora una volta tutto il personale si è mostrato, nonostante l'emergenza Covid19, solidale e sensibile verso il prossimo, soprattutto dei più bisognosi e delle fasce più disagiate.