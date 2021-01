Ryanair: taglia previsioni traffico 2021 a 26-30 mln passeggeri con nuove restrizioni

10/01/2021 02:00:00

Ryanair ha ridotto la sua previsione di traffico per l'anno fiscale 2021 a meno di 30 milioni di passeggeri da meno di 35 milioni attesi in precedenza e ridurra' gli orari dei voli a gennaio in risposta alle nuove misure volte a rallentare la diffusione della pandemia di coronavirus.

La compagnia aerea low cost ha affermato che i nuovi tagli ridurranno le previsioni di traffico per l'anno che termina il 31 marzo ad un valore tra 26 milioni e 30 milioni di passeggeri e che tagliera' gli orari dei voli dal 21 gennaio fino alla rimozione delle restrizioni di viaggio nel Regno Unito e in Irlanda. Si prevede ora che i passeggeri di gennaio scendano a meno di 1,3 milioni e il numero di passeggeri di febbraio e marzo scendera' fino a mezzo milione al mese. Ryanair ha affermato che non si aspetta che i tagli dei voli e le riduzioni del traffico influenzino materialmente la sua perdita netta per l'anno, poiche' molti dei voli sarebbero comunque in perdita. I clienti interessati dalle cancellazioni ai voli riceveranno una e-mail che dara' loro diritto a trasferimenti gratuiti e rimborsi, ha affermato la societa'.