Trapani, quattro persone multate perché non indossano la mascherina

11/01/2021 12:37:00

A Trapani sono quattro le persone multate dai carabinieri perché non indossano la mascherina di protezione e non rispettano il distanziamento sociale.

Nel fine settimana appena trascorso i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno messo in atto un servizio di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.



Nel corso dei controlli, sono state sanzionate 4 persone per non aver rispettato le norme anti contagio contro la diffusione della pandemia da Covid-19, non indossando la mascherina e non rispettando il distanziamento sociale.

Tali controlli saranno ripetuti nelle prossime settimane con l’obiettivo di intensificare la cornice di sicurezza con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione giovanile e di movida.