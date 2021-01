Campobello di Mazara, provoca due incidenti e non si ferma all'alt dei Carabinieri

13/01/2021 12:59:00

Scene da film ieri sera a Campobello di Mazara. Un uomo di 36 anni, C.F. di Castelvetrano, al volante di una Nissan Patrol ha prima provocato un incidente con un'auto in sosta in via Vittorio Emanuele e dopo, allontanandosi a folle velocità, non solo non si è fermato all'Alt di una pattuglia dei carabinieri - intervenuta dopo aver notato cosa stava accadendo -, ma ha continuato la sua fuga e all'incrocio tra la via Roma e la via Garibaldi ha provocato un altro grave incidente, facendo ribaltare un'Audi A4 guidata da un uomo che è rimasto ferito.

L'incidente, inoltre, ha provocato il danneggiamento di altre tre vetture parcheggiate. Alla fine, l'uomo, già conosciuto dalle forze dell'ordine - era stato arrestato pochi giorni fa perché in auto senza patente e con 40 grammi di cocaina - è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida, per guida senza patente perché ritirata, rifiuto di sottoporsi all'alcol test, per assunzione di stupefacenti, rifiuto di fornire indicazione sulla propria identità personale e resistenza a pubblico ufficiale.