Il Conservatorio di Trapani apre le porte ai più piccoli

Al Conservatorio di Trapani il 2021 si apre con una importante novità: entro il 16 gennaio sarà possibile l’iscrizione ai Corsi Musicali di Base, appena attivati per bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni. «Una operazione a medio e lungo termine da me fortemente voluta – dice il Direttore del Conservatorio, prof.ssa Elisa Cordova – e sostenuta dagli organi di governo del Conservatorio, che recupera una fascia d’utenza da tempo trascurata e che si rivelerà preziosa tanto per la formazione musicale di base quanto per la crescita culturale del territorio».

«Si tratta di una scelta – dice ancora il M° Andrea Ferrante, referente e responsabile dei Corsi Musicali di Base del Conservatorio – che consentirà di avvicinarsi alla musica e allo strumento sin da piccoli, nella prospettiva aperta di una formazione globale, sia della persona che dell’eventuale futuro musicista. Per questo la nostra idea si sposa con le realtà già operanti nel territorio, sia istituzionali che associative, con le quali stiamo già collaborando: perché crediamo che operando insieme l'obiettivo sarà più a portata di mano». Per info: ferrante@constp.it.