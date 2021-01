Castellammare, nonna Caterina compie 107 anni

15/01/2021 12:00:00

In tempi di pandemia, spegnere ben 107 candeline diventa quasi un simbolo di speranza, soprattutto se, come nonna Caterina Navarra, si è in ottima forma e l'unico rammarico è quello di non poter “festeggiare ed abbracciare i parenti”.

Il sindaco Nicolò Rizzo a nome dell’amministrazione e della città, ieri sera ha fatto gli auguri personalmente a nonna Caterina Navarra, consegnandole una targa ricordo e dei fiori augurali.

«Per un lungo periodo abbiamo anche sospeso le visite ai concittadini che hanno compiuto il secolo di vita e riprendere questa bellissima tradizione, con nonna Caterina che raggiunge un traguardo di vita così lungo, è un importante esempio di speranza in questo difficile momento che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19 -dice il sindaco Nicolò Rizzo-. Nonna Caterina è nata il 14 gennaio 1914 e nel corso della sua lunghissima vita è stata testimone di guerre, epidemie e svolte sociali epocali: rappresenta la storia e non ha mai perso il sorriso e la gioia di stare con gli altri, raccontare e raccontarsi, affrontando la vita con coraggio e fiducia. A nome della città di Castellammare anche quest'anno auguro tanta salute e serenità a nonna Caterina e di spegnere insieme 108 candeline e altre ancora».

Caterina Navarra è vedova di Vincenzo Fontana, ortolano, che aiutava a lavare, raccogliere in mazzetti e vendere la verdura (che da allora non mangia più), ed ha tre figli, Francesco, Antonino e Benedetto, sei nipoti e ben tredici pronipoti.

Grazie alla sua ottima forma fisica dopo aver passato il secolo di vita, a ben 101 anni, la simpatica nonnina si era anche concessa un viaggetto post centenario con andata e ritorno dagli States: aveva festeggiato a New York, con i due figli che vivono in America. Perché Caterina Navarra sta benissimo, mangia di tutto ed evita solo la verdura. Il suo piatto preferito è la pasta con il ragù e alla tv guarda solo il telegiornale.

Ben sette anni fa Caterina Navarra ha superato il secolo di vita ed il suo compleanno è atteso da tutta la comunità cittadina che quest'anno, però, non ha potuto farle gli auguri di presenza a causa della pandemia.

Ha festeggiato con pochissimi intimi il compleanno ultracentenario. La nonnina di Castellammare del Golfo a questo punto è candidata ad essere inserita tra i più longevi d'Italia: attualmente la persona più anziana ha 111 anni ed è un'altra siciliana.