Marsala, centro storico deserto. Multe e controlli dei vigili urbani

15/01/2021 22:22:00

Il centro storico di Marsala dalle 18 di questo pomeriggio è chiuso e deserto, così come previsto dalla nuova ordinanza anti-covid ed è presidiato dalla polizia municipale e dagli uomini della protezione civile che hanno transennato l'area e rilasciano informazioni ai cittadini.

Oggi è stata una giornata di controlli e sono state elevate delle multe da 400 euro ai cittadini nei pressi dell'ufficio postale di via Garibaldi. In pratica, nonostante la realizzazione degli stalli costituiti dalle strisce a terra, che servono a far rispettare l'incolonnamento in sicurezza, qualcuno si è spostato portandosi fuori dalla posizione imposta e a meno di un metro dalle altre persone e a quel punto i vigili li hanno multati. Bisogna pure dire che l'ufficio postale potrebbe meglio venire incontro alle esigenze del momento. A volte il locale all'interno è semivuoto, mentre fuori c'è una fila interminabile di persone, il più delle volte anziani che attendono anche con il maltempo e la pioggia di questi giorni, quando con i numeri fuori e un display si regolerebbe meglio il tutto.

In centro una ragazza è stata fermata e sanzionata perché senza mascherina. Inoltre questa mattina sono stati fatti dei controlli davanti ai bar e sono state multate alcune persone, che si trovavano fuori consumando delle bibite. Sono stati fatti anche dei controlli dei vigili assieme all'esercito, nei ristoranti e nel centro storico in genere. Un giovane che si è rifiutato di lasciare i portici di Palazzo VII Aprile è stato accompagnato al comando della polizia municipale per l'identificazione. Inizia così, tra controlli e sanzioni, il primo giorno di chiusura previsto dal provvedimento anti-covid.