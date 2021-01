Trapani calcio, tre ex dirigenti rinviati a giudizio

15/01/2021 11:52:00

Tre ex dirigenti del Trapani calcio sono stati rinviati a giudizio.

Si tratta dell'ex patron della società granata Maurizio De Simone già in carcere con le accuse di autoriciclaggio, appropriazione indebita, ed evasione fiscale; di Rino Caruso, direttore generale del club e di Giuseppe Pace, Presidente della Camera di Commercio.

Quest'ultimo, nella qualità di amministratore delegato della società Trapani calcio subentrato, proprio a De Simone, è accusato di false fatturazione per evadere l'Iva. "Ho soltanto firmato come atto dovuto la dichiarazione IVA inerente l'anno 2019, essendo un atto dovuto per legge. Queste fatture erano regolarmente registrate nei libri contabili e pagate dalla passata gestione. Nel 2019 non ero presidente del Trapani Calcio e la dichiarazione IVA si presenta l'anno successivo".

Il processo prenderà in via a marzo.