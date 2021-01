Un'altra querela verso l'archiviazione per Tp24 

15/01/2021 17:29:00

La Procura di Trapani chiede l'archiviazione della querela per diffamazione contro l'animalista Enrico Rizzi e il direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo, ma lui, Daniele Lombardo, la impugna. E così il prossimo 20 gennaio, la parola passerà al Gip Caterina Brignone che dovrà pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal giovane di 28 anni che nel 2018 venne denunciato per aver ucciso a coltellate un cane randagio che gli dava fastidio.

Un mese dopo un altro caso di maltrattamenti. Il querelante legò un cane davanti alla sua abitazione, lasciandolo sotto il sole cocente senza né cibo né acqua. In quella circostanza intervenne Enrico Rizzi.

Frattanto, Daniele Lombardo, venuto a conoscenza di alcuni post pubblicati su Facebook dall'animalista Enrico Rizzi che riportano anche alcuni articoli di giornale sui fatti accaduti, nonchè il decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura a carico dello stesso giovane, ha deciso di denunciare Rizzi e il Direttore per diffamazione aggravata.



La Procura di Trapani ha però chiesto al GIP l'archiviazione in quanto, secondo il Pubblico Ministero Rossana Penna "nella condotta di Rizzi non si ravvisano estremi dell'ipotizzato delitto di diffamazione poichè quanto pubblicato riporta una circostanza vera, peraltro rappresentata correttamente nel fare il resoconto di una cronaca giudiziaria rispetto ad una notizia di sicura rilevanza per l'opinione pubblica. Ed inoltre - prosegue il Pubblico Ministero - il post di Rizzi non appare orientato a denigrare la reputazione di Lombardo Daniele, bensì a propagandare l'attività dello stesso Rizzi come rappresentante animalista, parte offesa nel procedimento penale in cui risulta l'indagato Lombardo. Pertanto è lecita da parte del Rizzi la pubblicazione del decreto di citazione diretta a giudizio emessa nei confronti di Lombardo Daniele, cui peraltro risultano estrapolati l'incolpazione e la contestazione della recidiva".



Lombardo, tuttavia ha deciso di impugnare la richiesta di archiviazione.