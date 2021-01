Aeroporto di Trapani, sospesi i voli per Milano Malpensa e Cuneo 

16/01/2021 10:12:00

Il Covid mette sempre più in ginocchio l'aeroporto di Trapani Birgi. Pochissime prenotazioni, e così la compagnia AlbaStar ha deciso di sospendere fino a Pasqua i voli per Milano Malpensa e Cuneo. In pratica i voli torneranno con la programmazione della primavera - estate, quando, si spera, tra la mite stagione, la campagna vaccinale e gli effetti della quarantena, la situazione sarà meno allarmante di ora.

Milano e Cuneo sono due rotte non coperte dalla continuità territoriale (Brindisi, Napoli, Parma), quindi per la compagnia l'assenza di prenotazioni in questi giorni rappresenta una grave perdita.