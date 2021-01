Marsala, i dati dello screening di oggi: 1397 test e 7 positivi

16/01/2021 21:25:00

Sono 1397 i tamponi rapidi effettuati alla popolazione scolastica di Marsala e Petrosino e sono solo 7 i positivi registrati. Un percentuale e un dato di circa 2 positivi ogni 200 persone che è confortante rispetto agli aumenti dei contagi negli ultimi giorni.

E sui dati dello screening concluso oggi, il sindaco di Marsala Massimo Grillo fa un po' il punto della situazione sulla sua pagina facebook, invitando anche per domani, alunni, insegnanti e personale non docente, a recarsi a fare il test, dalle ore 9 alle ore 18 all'autoparco comunale. Qui il post del sindaco:

L’Asp mi ha appena comunicato i dati relativi allo screening sulla popolazione scolastica marsalese di oggi.

I tamponi effettuati sono stati 1397 e sono risultati positivi 7 soggetti.

Ringrazio l’Asp, gli operatori sanitari, i volontari della Protezione Civile e i Vigili Urbani di Marsala per la professionalità e la dedizione con cui hanno ancora una volta prestato servizio.

E ringrazio di cuore tutti i cittadini che si sono sottoposti e hanno sottoposto i loro piccoli allo screening: prestarsi al monitoraggio è, infatti, un servizio civico che tutti facciamo verso la nostra comunità.

Invito ancora una volta la fascia di popolazione chiamata a fare lo screening (la popolazione scolastica delle scuole elementari e medie di Marsala: alunni, insegnanti e personale non docente) a recarsi domani, domenica 17 gennaio, dalle ore 9 alle ore 18, presso l'Autoparco Comunale di Ponte Fiumarella per sottoporsi al tampone.

Mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di tutti voi chiedendo di partecipare in massa allo screening e di portare i vostri bambini.