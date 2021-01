Screening in provincia, a Marsala 5 positivi su 770 test. A Castelvetrano 17 su 291

16/01/2021 15:26:00

Sono 5 i positivi al Coronavirus registrati su ben 770 test effettuati sulla popolazione scolastica di Marsala e Petrosino, screening che, lo ricordiamo, si sta svolgendo da questa mattina all'autoparco comunale di Marsala in contrada Ponte Fiumarella. Il dato è ovviamente parziale e si riferisce fino alle 14:00, quando è stata fatta una pausa per il pranzo. l'attività ora è ripresa e continuerà fino alle 18.

A Castelvetrano invece la media è un po' più alta, sono, infatti, 17 i positivi registrati su un totale di 291 test effettuati. A questi soggetti è stato immediatamente ripetuto il test molecolare per la conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. Dati confortanti dunque tra Marsala e Petrosino e un po' più pesanti a Castelvetrano, in serata si attendono i dati definitivi della giornata per un primo bilancio dello screening che continuerà anche domani.