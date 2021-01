17/01/2021 18:15:00

C'è la zona rossa in città ma per i vandali non è un problema, l'assalto, anzi, è più "sicuro". Alcune auto ieri sera sono state danneggiate da un raid in Piazza Sant'Agostino a Trapani. E' il caso della Lancia Musa che vedete in foto, con entrambi gli specchietti retrovisori rotti.

Gli atti di vandalismo e di microminalità, specie nella zona del centro di Trapani, continuano ad essere una costante.