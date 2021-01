Marsala, continua anche oggi lo screening all'autoparco comunale

17/01/2021 11:08:00

Anche oggi continua a Marsala lo screening in modalità drive in riservato ad alunni, familiari, insegnanti e personale non docente delle Scuole primarie e secondarie di primo grado sia di Marsala che di Petrosino.

Dalle ore 9 di questa mattina all'Autoparco comunale di c.da Ponte Fiumarella il personale sanitario dell'Asp sta effettuando i test che si protrarranno per tutta la giornata fino alle 18. Qui si possono scaricare i moduli da consegnare al personale medico.

Per quanto riguarda le scuole, domani sarà il giorno del ritorno in classe, per la prima volta dopo le vacanze di Natale, per gli studenti delle scuole elementari.