Campobello di Mazara, il Partito Democratico smentisce le dimissioni di Tumminello

18/01/2021 00:00:00

Il Partito Democratico di Campobello di Mazara smentisce le voci delle dimissioni dal partito del consigliere comunale Simone Tumminello.

"Smentiamo le voci circolate nei giorni scorsi - si legge in una nota del direttivo comunale - riportate anche sui profili social di alcuni consiglieri comunali di opposizione, sulle dimissioni dal Partito Democratico del nostro consigliere Simone Tumminello.

Una narrazione, con tanto di “de profundis”del Partito Democratico e del nostro rappresentante in giunta Stefano Tramonte , che appare decisamente surreale da parte di una opposizione che, evidentemente, fatica a muoversi entro il quadro di una normale e trasparente dialettica politico-amministrativa in cui il dissenso, a un certo punto, va reso manifesto ai cittadini".

"Ribadiamo pertanto che il Partito Democratico a Campobello esiste e che -conclude il direttivo - nella coerenza con gli impegni assunti, la presenza dei nostri due consiglieri Tumminello e Balistreri, è di sostegno all’amministrazione votata dai cittadini e tesa solo alla piena realizzazione nell’attuale maggioranza amministrativa, del programma votato dai cittadini".