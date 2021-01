Il punto sulla settima giornata del campionato di serie B di pallamano  

19/01/2021 11:50:00

Si è conclusa la settima ed ultima giornata del girone di andata del Campionato di Serie B Decò di pallamano maschile con i seguenti risultati: l’Aretusa batte il Leali Marsala per 37 a 23; il Rosolini pareggia in casa contro l’Agriblu Scicli; il Girgenti batte il Giovinetto 37 a 22 e infine viene rinviata, a data da destinarsi, la partita Aetna Mascalucia contro Pallamano Avola per positività al Covid nella compagine siracusana.

La classifica ad oggi è: Aretusa e Girgenti 12 punti; Aetna Mascalucia 10 punti (con una partita giocata in meno); Il Giovinetto 7 punti; New Handball Rosolini 6 punti; Pallamano Avola 4 punti; Leali Marsala 2 punti e chiude l’Agriblu Scicli 1 punto.

Migliori marcatori della settima giornata con 13 reti sono Vincenzo Pace del Girgenti e Antonino Martino del Rosolini che si riconferma, inoltre, migliore nella classifica generale del “Trofeo G. Lenzo”.