Lo Scacco Club Mazara al Garibaldi Trophy

19/01/2021 16:00:00

Partirà questa settimana sulla piattaforma lichess.org la seconda edizione del Gran Prix “Garibaldi Trophy Chess Teams” a cui si è iscritta anche la squadra dello Scacco Club Mazara del Vallo.

Sull’onda del successo ottenuto nella prima edizione, gli organizzatori hanno riproposto la manifestazione che è stata accolta da un vero boom di iscrizioni. Ai nastri di partenza ben trentotto squadre in rappresentanza di diciotto nazioni, infatti oltre alle dodici squadre italiane, si sono presentate formazioni dall’ Argentina, Cuba, Francia, Grecia, India, Islanda, Malesia, Marocco, Messico, Perù, Polonia, Portogallo, Russia, Serbia, Spagna, Sri Lanka e Turchia.

Quindi nuova formula di gioco che prevede la suddivisione delle squadre in quattro gironi in cui si disputano sette tornei di novanta minuti con la classifica Arena. Il tempo di riflessione sarà con la formula Blitz, quattro minuti più due secondi a mossa per ogni giocatore. Alla fine dei sette turni le prime due squadre classificate dei quattro gironi, disputeranno un torneo che aggiudicherà il “Garibaldi Trophy”

Nella squadra mazarese ancora in allestimento, entusiasmo del presidente Agata Di Stefano per il rientro dopo quasi un ventennio del mazarese Giuseppe Dino reduce dalla prima edizione del “Garibaldi” vinto con la formazione dello Spezia. Tesserato e cresciuto nelle formazioni giovanili dello Scacco Club Mazara, Dino nel gioco agonistico è stato campione siciliano under 16 (1989), ha fatto parte della squadra due volte campione assoluto di Sicilia (1991-1992) e delle formazioni dello Scacco Club che hanno partecipato ai campionati di serie A (1993-1994). Attualmente, ufficiale della Marina Militare è il campione in carica del campionato italiano militare, titolo che detiene da alcuni anni.