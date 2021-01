Meteo Trapani. Cieli sereni, ma forti raffiche di vento

20/01/2021 08:39:00

Cieli sereni, ma soffia forte il vento in provincia di Trapani, soprattutto nelle zone costiere, con raffiche fino a oltre 50 km/h. Oggi qualche nuvola, ma non minaccia pioggia. Così anche domani, cieli parzialmente nuvolosi ma non sono previste piogge. Ecco le previsioni meteo.

Mercoledì, 20 gennaio: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15.9°C, la minima di 5.8°C, lo zero termico si attesterà a 2360m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.

Giovedì, 21 gennaio: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16.2°C, la minima di 8.6°C, lo zero termico si attesterà a 2583m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Mare molto mosso. Allerte meteo previste: vento.