Trapani e le nuove misure anti-covid. Domenica chiusi tutti i negozi, compresi i supermercati

21/01/2021 15:07:00

Nuove misure anti-Covid a Trapani. Ad adottarle il sindaco Giacomo Tranchida che ha integrato le precedenti disposizione per arginare i contagi.

Tra i nuovi provvedimenti, figura la chiusura, nelle giornate di domenica, di tutte le attività commerciali di vendita di prodotti alimentari e non alimentari anche se esercitate in medie e grandi strutture di vendita nonché le attività di vendita di prodotti per l’igiene e assimilati.

Restano, invece, aperte le attività di produzione artigianale di prodotti alimentari.